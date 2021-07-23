ФОТО: Инга, которая любит хоккей. У Латвии появилась своя диснеевская принцесса

Теперь в большой компании диснеевских принцесс из разных стран есть и девушка из Латвии. Ее зовут Инга, она любит хоккей и футбол, а также боевые искусства. Правда, титул принцессы пока неофициальный, но, может, в будущем в одной из лент Disney появится героиня из нашей страны.

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В последние годы среди персонажей фильмов Disney царит настоящее разнообразие. Например, недавно на роль Белоснежки была выбрана актриса латиноамериканского происхождения, а афроамериканская певица Холли Бэйли - на роль русалочки Ариэль.

А вот латвийской или хотя бы балтийской принцессы нет. Компания Club Med, управляющая сетью курортов по всему миру, решила исправить несправедливость и создала 5 принцесс из наименее представленных в мировых медиа стран - Джибути, Монголии, Латвии, Доминиканской Республики и Сейшельских островов.

Аналитики компании также сравнили среднее количество статей, написанных о пяти самых обсуждаемых странах в СМИ (Индия, Китай, Великобритания, США и Франция) и наименее представленных странах. Разрыв оказался огромным — от 98,5% до 99,5%.

Принцесса Инга



У каждой из пяти созданных принцесс свой характер и история. Какой получилась Инга? На ее родине чтят многовековые культурные традиции и устраивают ежегодные фестивали — это возможность надеть традиционную народную одежду, петь песни, называемые дайнами, и наслаждаться народными танцами с друзьями и семьей. Эти традиции передаются из поколения в поколение, связывая прошлое и настоящее.

Латвийский пейзаж так же богат, как и его культура, говорится в описании проекта. На ярких зеленых холмах возвышаются средневековые замки, а вокруг шумят густые сосновые леса. Принцесса Инга увлекается латышским фольклором, любит боевые искусства, а также футбол и хоккей, которые очень популярны в Латвии. В обычные дни принцесса, как и все, носит современную одежду, но в праздничные дни она одевается в традиционный народный костюм.

Фатума, Энгшагал и другие



Джибути, государство в Восточной Африке, получило свою принцессу по имени Фатума, которая любит учиться, а также читать традиционные стихи, песни и народные сказки. На Сейшельских островах - матриархальное общество, поэтому местная принцесса Камилла очень выделяется среди принцесс из традиционных сказок.

Платье принцессы Мари из Доминиканской Республики с оборками цвета флага Доминиканы демонстрирует гордость, которую она испытывает к своей стране, ее обычаям и культуре. Погода в Монголии переменчивая, поэтому принцесса Энгшагал тепло одета, но по особым случаям она тоже одевается в национальный монгольский костюм.