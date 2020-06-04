Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Если бы кому-то из нас люди, нарисованные американской художницей Беккой Саладин встретились на улице, вряд ли бы мы обратили на них внимание.

Художница и графический дизайнер Бекка Саладин из Техаса создает свои работы на основе сохранившихся изображений, старых полотен живописцев и скульптур. Девушка с детства увлекалась археологией и говорит, что ей всегда было интересно, как могли бы выглядеть знаменитые исторические личности, будь они нашими современниками.

Свои работы она публикует в Instagram и уже завоевала преданную аудиторию. В профиле Royalty Now можно увидеть интерпретацию внешности таких личностей как Нерон и Цезарь, Клеопатра и Лукреция Борджиа, Наполеон Бонапарт и Чингисхан, Нефертити и Анна Болейн.

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