ФОТО: Как настоящие! Французский художник преображает пространство гигантскими животными
Foto: Instagram.com/scaf_oner

Граффити — это далеко не всегда невзрачные каракули в подворотне. Французский художник с псевдонимом SCAF создает 3D-рисунки в самых неприметных местах, которые выглядят максимально реалистично. В числе его героев — огромные аллигаторы, пауки и даже он сам.

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Огромная змея

Зеленый дракон

Огромная рыба

Побег на свободу

Леопард и бабочка

Золотая рыбка

Огромный розовый слон

Где же сам художник?

Большой джинн

Аллигатор в доме

Ужасающий паук

В плену паутины

Розовый краб

Художник маскируется

Аллигатор на природе

Марио

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