ФОТО: Как потерять парня, найти подруг и объехать всю Америку

Для американки Морган Тейбор известие об изменах ее парня вовсе не стало печальным переживанием - а началом удивительного путешествия. Причем попутчицами стали девушки, с которыми ей изменял бойфренд.

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21-летняя Морган заподозрила неладное в декабре 2020 года - и через соцсети вышла на Эби Робертс, с которой также встречался ее парень. Познакомившись, девушки нашли еще несколько женщин, которых обманывал любвеобильный изменщик. Так они подружились с Бекой Кинг, бросили неверного парня и решились на увлекательную авантюру.

В марте этого года три подруги купили старый школьный автобус, переделали его в дом на колесах и с наступлением лета отправились в большое путешествие по Америке. Ремонт, который Морган, Эби и Бека делали сами, занял почти три месяца. Весь процесс девушки документировали в фотографиях и делились ими в социальных сетях. Меньше, чем за полгода, профиль в Instagram набрал несколько десятков тысяч подписчиков - и путешествие еще не закончилось.