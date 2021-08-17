ФОТО: Как потерять парня, найти подруг и объехать всю Америку
Foto: Instagram.com/the.bam.bus

Для американки Морган Тейбор известие об изменах ее парня вовсе не стало печальным переживанием - а началом удивительного путешествия. Причем попутчицами стали девушки, с которыми ей изменял бойфренд.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

21-летняя Морган заподозрила неладное в декабре 2020 года - и через соцсети вышла на Эби Робертс, с которой также встречался ее парень. Познакомившись, девушки нашли еще несколько женщин, которых обманывал любвеобильный изменщик. Так они подружились с Бекой Кинг, бросили неверного парня и решились на увлекательную авантюру.

В марте этого года три подруги купили старый школьный автобус, переделали его в дом на колесах и с наступлением лета отправились в большое путешествие по Америке. Ремонт, который Морган, Эби и Бека делали сами, занял почти три месяца. Весь процесс девушки документировали в фотографиях и делились ими в социальных сетях. Меньше, чем за полгода, профиль в Instagram набрал несколько десятков тысяч подписчиков - и путешествие еще не закончилось.

Мы выехали из Бойсе в Айдахо, где и занимались ремонтом, и отправились по Айдахо на восток. Видели крутые горячие источники недалеко от Кетчума, там очень красивые места. Потом проехали через парк Гранд-Титон, было здорово. Дальше побывали в Джексоне, в Йеллоустоуне. Эби Робертс

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

1

Source

DELFI Showtime

Tags

Истории
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом