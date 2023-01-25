8 марта компания Lego выпустит в продажу огромный набор "Ривенделл", воссоздающий резиденцию эльфов во главе с их правителем Элрондом. В наборе 6 167 деталей и 15 фигурок главных персонажей трилогии.

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Это первый комплект Lego по "Властелину колец" за последние десять лет. В нем есть кабинет Элронда, место создания Братства, башня со статуями, беседка, комната Фродо (в ней он очнулся после ранения назгульским клинком) и мост, по которому братство отправляется в свою сложную и опасную миссию.

Будет также само Кольцо Всевластья, светящийся при приближении орков кинжал Жало, осколки легендарного Нарсиля, оружие Арагорна, Леголаса и Гимли и множество других предметов.

После того, как первые изображения появились в сети, многие, увидев фигурки, не смогли не вспомнить знаменитый мем про "нельзя так просто".

"Мы знаем, что многие из наших поклонников давно ждали такой набор, — говорит дизайнер Lego Майк Псайки, — Но для нас было важно, чтобы мы создали что-то действительно особенное. Мы стремились добавить как можно больше деталей и создать захватывающий опыт на протяжении всей сборки. Мы очень довольны окончательным дизайном и тем, как воплотили Ривенделл".