ФОТО: Как живет главная красавица планеты, победившая в конкурсе "Мисс Вселенная"

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2021 году стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. Ей удалось обойти соперниц из 79 стран мира. Второе место заняла "Мисс Парагвай" Надя Феррейра, а третье — Лалела Мсване из Южной Африки, участвовавшая в конкурсе наперекор правительству своей страны.

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В этом году финал "Мисс Вселенной" впервые проводился в Израиле. Из-за кровопролитного конфликта в Палестине раздавались призывы к бойкоту конкурса, к которым присоединились власти ЮАР. Их, впрочем, почти никто не послушал. В Эйлат отказалась ехать только Рафаэлла Пластира из Греции, но ее тут же заменили другой девушкой. Также на конкурсе не было представительницы Объединенных Арабских Эмиратов, но это связано не с прохладными отношениями этой страны с Израилем, а недостатком времени для выбора национальной королевы красоты.

В жюри конкурса входили американская модель Лори Харви, приходящаяся дочерью ведущему "Мисс Вселенной" Стиву Харви, модель Адриана Лима, пуэрто-риканская актриса Адамари Лопес, "Мисс Вселенная — 2016" Ирис Миттенар, филиппинская актриса Мариан Ривера, американская актриса Рена Софер и звезда Болливуда Урваши Раутела, шесть лет назад представлявшая Индию на "Мисс Вселенной". Организаторы ожидали, что церемонию награждения будут смотреть 600 миллионов телезрителей из 172 стран.

Новая обладательница титула "Мисс Вселенная" с 17 лет участвовала в конкурсах красоты. В 2017 году Харнааз Сандху выиграла титул "Мисс Чандигарх", а спустя два года заняла первое место в конкурсе "Фемина Мисс Индия Пенджаб". В сентябре 2021 года она победила в конкурсе "Мисс Дива", на котором отбирают индийских участниц "Мисс Вселенной".

Харнааз Сандху стала 70-й победительницей "Мисс Вселенная". Впервые этот конкурс красоты в его современном виде был проведен в 1952 году. Тогда победу одержала финская актриса и фотомодель Арми Куусела.

Харнааз Сандху награждала обладательница титула "Мисс Вселенная — 2020" — Андреа Меза из Мексики. Ей довелось побыть королевой красоты всего семь месяцев. В этом виновата пандемия COVID-19, из-за которой финал прошлогоднего конкурса пришлось отложить до мая 2021 года. Зато Зозибини Тунци из ЮАР, победившая в 2019 году, по той же причине носила корону почти два года.

В этом году конкурс снова оказался под угрозой срыва. Омикрон-штамм COVID-19 нашли, когда до финала "Мисс Вселенной" оставались считаные недели. "Мисс Франции" Клеменс Ботино уже после прибытия в Израиль пришлось отправиться на карантин из-за положительного теста на коронавирус. А Индонезия и Малайзия из-за пандемии отказались участвовать в конкурсе.

В этом году корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная" изготовили ювелиры из ливанской фирмы Mouawad. Она сделана из 18-каратного золота и украшена тремя бриллиантами, которые, как утверждают организаторы, символизируют "новый золотой век женщин". Самый крупный из драгоценных камней весит 62,83 карата.

Как и большинство участниц "Мисс Вселенной", Харнааз Сандху прибыла в Эйлат еще в конце ноября. В течение последних двух недель королевы красоты со всего мира посещали израильские достопримечательности, давали интервью и участвовали в репетициях финала.

Новая "Мисс Вселенная" родилась и выросла в городе Чандигарх на севере Индии. Ее матери, которую она считает главным источником вдохновения, удалось преодолеть патриархальные традиции и стать врачом-гинекологом.

Харнааз Сандху любит готовить, увлекается верховой ездой, йогой, танцами и игрой в шахматы. Ее любимая цитата: "Однажды перед глазами промелькнет вся твоя жизнь. Надо постараться, чтобы ее стоило смотреть".

В прошлом представительницы Индии лишь два раза удостаивались титула "Мисс Вселенная". Впервые это случилось в 1994 году, когда победила Сушмита Сен. В 2000 году первое место заняла Лара Датта. Обе были актрисами и получали престижные профессиональные награды.

Как и ее предшественницы, Харнааз Сандху снимается в кино. Она сыграла главную роль в двух пенджабских фильмах, которые скоро выйдут на экраны. Примером для подражания она считает болливудскую звезду Приянку Чопру.

"Хватит сравнивать себя с другими, и давайте говорить о более важных вещах, которые происходят в мире", — призывает Харнааз Сандху.