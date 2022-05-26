ФОТО: Компания Mattel выпустила первую Барби-трансгендера

Американская компания Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. У игрушки лицо и внешность Лаверны Кокс — трансгендерной актрисы, сыгравшей одну из главных ролей в сериале Netflix "Оранжевый — хит сезона", сообщает Daily Mail.

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29 мая актриса отметит свой полувековой юбилей, и в честь этого была создана новая кукла Барби. Кокс, известная миру по сериалам "Оранжевый — хит сезона" и "Изобретая Анну", — первая актриса-трансгендер, номинированная на престижную премию "Эмми".

Новоиспеченная кукла Барби сильно отличается от своих сотен сестер — у нее более выраженные бедра, более широкие икроножные мышцы, а также более мускулистые руки. Актриса участвовала в создании куклы наряду с дизайнерами: Барби должна была быть афроамериканкой и похожа на нее лицом. Также ходили разговоры о цвете волос, а именно о том, что Кокс долгое время была блондинкой, а у афроамериканцев волосы темные. В итоге было решено выкрасить волосы новой Барби в темные и светлые пряди.

Лаверна Кокс является активным сторонником и распространителем идей ЛГБТ-сообщества. По ее словам, новая кукла принесет пользу сообществу, которое продолжает бороться за равенство для всех в законодательном органе.

По словам актрисы, мама в детстве запрещала ей играть с Барби, "потому что ты мальчик". 30 лет спустя она поделилась этим травмирующим опытом со своим психологом, который сказал: "Для счастливого детства никогда не бывает слишком поздно! Все, что вам нужно сделать, чтобы удовлетворить своего внутреннего ребенка, — это пойти и купить куклу!".