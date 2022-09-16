ФОТО: Контрасты и яркие цвета. Stockmann представил осенне-зимнюю коллекцию
Foto: Toms Norde, Toms Svilans

15 сентября на подземной автостоянке универмага Stockmann состоялся показ новинок осенне-зимней коллекции. Среди самых ярких трендов сезона - узоры, насыщенные цвета, монохромный стиль.

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Оформление показа было разработано модельером Александром Павловым совместно со стилистом Stockmann Ритой Эрдмане. Оба эксперта рекомендуют выбирать яркие цвета и монохромный стиль. Хорошим дополнением гардероба станут высокие сапоги, особенно если они будут выразительного цвета.

Также стилисты рекомендуют в этом сезоне сочетать яркие шелковые платья с теплым трикотажем, удобной обувью и мягкими пальто, допуская контрасты и яркие цветовые сочетания. Для достижения глубины и многослойности образа можно комбинировать одежду разной фактуры и материала.

Среди гостей были известные личности и множество ценителей моды и стиля.


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