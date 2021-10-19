ФОТО. Кошки, скотч и вантуз: мастер-класс по косплею из подручных предметов
Foto: Facebook / Lowcostcosplay

Косплей — это очень популярное занятие, ведь многим нравится перевоплощаться в различные роли и персонажей компьютерных игр, кино, литературы и комиксов. Такое хобби стоит дорого — костюмы на заказ, парики, грим и другие атрибуты порой обходятся в сотни и тысячи долларов. Молодой человек из Таиланда по имени Ануча Саенчарт очевидно увлекается косплеем, но решил не тратить на это много денег.

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Он создает образы персонажей и имитирует предметы и еду из подручных материалов. Не без помощи чувства юмора. Вот 15 примеров того, что такое "дешевый косплей".

Сейлор Мун

Экзотический фрукт рамбутан

Мой сосед Тоторо

Кошачье платье

Обычная ящерица

Желтая египетская кошка Анкха

Черная Вдова

Наггетс

Рапунцель

Круэлла с котами

Нарисованный Локи

Интернет-мем Доге

Мороженое на палочке

Крик

Дерил Диксон из "Ходячих мертвецов"

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