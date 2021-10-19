ФОТО. Кошки, скотч и вантуз: мастер-класс по косплею из подручных предметов

Косплей — это очень популярное занятие, ведь многим нравится перевоплощаться в различные роли и персонажей компьютерных игр, кино, литературы и комиксов. Такое хобби стоит дорого — костюмы на заказ, парики, грим и другие атрибуты порой обходятся в сотни и тысячи долларов. Молодой человек из Таиланда по имени Ануча Саенчарт очевидно увлекается косплеем, но решил не тратить на это много денег.
Он создает образы персонажей и имитирует предметы и еду из подручных материалов. Не без помощи чувства юмора. Вот 15 примеров того, что такое "дешевый косплей".