ФОТО: Красота в бикини. В Риге прошли соревнования по фитнесу Rīgas pērle 2022

11 сентября в столице завершились соревнования по фитнесу Rīgas pērle 2022.
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Участники из Финляндии, Испании, Украины, Швеции и стран Балтии соревновались в различных дисциплинах - боди-фитнес, фит-модели, бодибилдинг, men's physique и других. И латвийские спортсмены показали очень достойные результаты, победив в нескольких категориях: боди-фитнес (Наталья Фетисова), fit-model fashion (Виктория Теплюк), ветераны бикини (Екатерина Зализина), бикини +166 см (Анна Кузьмина).
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