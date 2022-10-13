ФОТО: Кто представит Латвию на конкурсе красоты Мiss Universe

В этом году Латвия вернется к участию в международном конкурсе красоты Мiss Universe после 16-летнего перерыва. Представлять нашу страну будет 27-летняя рижанка Кате (Екатерина) Алексеева.

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Последние несколько недель в Риге проводился отбор, в котором приняли участие более 200 девушек со всей Латвии. Первый этап проходил в интернете, а в финал вышли 5 участниц. Победила рижанка Кате Алексеева.

Кате в модельном бизнесе уже с 2010 года и уже принимала участие в конкурсах международного уровня: Miss Grand International, Miss Multiverse, Top Model of the World и других. Сотрудничает с дизайнами и фотографами из Европы и Азии. Сейчас она развивает свой бренд косметики на зарубежном рынке. В свободное время занимается спортом и путешествует - в ее списке уже 56 стран мира.

"Для мена большая честь представлять Латвию на мировой арене. Это большая ответственность и я постараюсь сделать все, что в моих силах", - отмечает Алексеева.

Конкурс Мiss Universe пройдет 14 января в Новом Орлеане. Это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией свыше 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. Латвия последний раз принимала в нем участие в 2006 году.