Российский блогер Klod Mande из Казани завоевал популярность в соцсетях забавными коллажами, в которых Шурик путешествует на ослике в компании Гэндальфа и Арагорна, а Косой из "Джентльменов удачи" обедает с Елизаветой II.

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Он также ведет блог на страницах сетевого издания Octagon, где рассказывает о новостях киноиндустрии, иллюстрируя заметки все теми же коллажами. Есть у него и пародии на современных российских знаменитостей.

Кто он, неизвестно, свою личность мастер фотошопа не раскрывает, как и возраст и профессиональную деятельность. Лишь однажды он рассказал немного о своем хобби одному из блогеров. По словам художника, в создании своих коллажей он вдохновляется юмором. Правда не все этот юмор понимают, говорит Klod Mande, некоторые из российских звезд шоу-бизнеса забанили его в соцсетях после пародий в свой адрес. Зато другие делают перепосты его работ в своих профилях.

Да, кто-то, бывает, упрекает в недостаточно высоком качестве редактирования, но, как говорит художник, у него другая задача - сделать так, чтобы люди улыбнулись.