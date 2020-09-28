Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Российский блогер Klod Mande из Казани завоевал популярность в соцсетях забавными коллажами, в которых Шурик путешествует на ослике в компании Гэндальфа и Арагорна, а Косой из "Джентльменов удачи" обедает с Елизаветой II.

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Он также ведет блог на страницах сетевого издания Octagon, где рассказывает о новостях киноиндустрии, иллюстрируя заметки все теми же коллажами. Есть у него и пародии на современных российских знаменитостей.

Кто он, неизвестно, свою личность мастер фотошопа не раскрывает, как и возраст и профессиональную деятельность. Лишь однажды он рассказал немного о своем хобби одному из блогеров. По словам художника, в создании своих коллажей он вдохновляется юмором. Правда не все этот юмор понимают, говорит Klod Mande, некоторые из российских звезд шоу-бизнеса забанили его в соцсетях после пародий в свой адрес. Зато другие делают перепосты его работ в своих профилях.

Да, кто-то, бывает, упрекает в недостаточно высоком качестве редактирования, но, как говорит художник, у него другая задача - сделать так, чтобы люди улыбнулись.

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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 25, 2020 at 8:06am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 21, 2020 at 1:55pm PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 14, 2020 at 9:55pm PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 13, 2020 at 11:32am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 9, 2020 at 9:56am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Sep 6, 2020 at 8:19am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 31, 2020 at 12:19pm PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 27, 2020 at 6:46am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 19, 2020 at 12:19am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 14, 2020 at 9:47am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jul 21, 2020 at 3:45am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jul 9, 2020 at 11:50am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jun 25, 2020 at 3:20am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on May 20, 2020 at 11:17am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Apr 22, 2020 at 2:17am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Feb 20, 2020 at 11:33am PST
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Feb 17, 2020 at 4:27am PST
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Oct 14, 2019 at 8:00am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 28, 2019 at 8:42am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Aug 9, 2019 at 9:15am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jul 26, 2019 at 9:11am PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jun 28, 2019 at 10:12pm PDT
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A post shared by Klod Mande (@klodmande) on Jun 26, 2019 at 10:49am PDT

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