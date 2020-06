Многие из нас, кто украшает свою жизнь домашними растениями, не раз с тревогой ловили себя на мысли о том, что забыли полить зеленого домочадца в горшке. И тогда как у собак и кошек для выражения недовольства есть голос, растения тоже умеют привлечь внимание хозяев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Грустно опущенные листья и закрывшиеся и потускневшие бутоны цветов, будто говорящие об обиде - ежедневно по всему миру растения разыгрывают для своих владельцев настоящую драму. И у нас есть доказательства.

В соцсетях люди стали делиться свидетельствами того, насколько быстро приходят в хорошее настроение цветы и пальмы, если вовремя отреагировать на их призыв внимания и заботы. Не забывайте о них.

literally forgot to water for ONE day.... the dramatics pic.twitter.com/vzIZJ7qYkz — olivia (@Olivia_Crowley) June 7, 2020

literally only 2 hours apart. sis dramatic asf pic.twitter.com/1OUh9nnQwc — Kay 🦄 (@kaylaaan__) June 8, 2020

my red anne does the same. mf. thing pic.twitter.com/Fs7fyhNgeg — BLACK LIVES MATTER~ ✿ (@pensiveplynne) June 8, 2020

polka dot plants rly do be puttin on a show🙄 pic.twitter.com/CgZazv0qp5 — josh (@hfklands93) June 8, 2020

peace lilys are on the same type of time pic.twitter.com/JcNkJy4aom — d o n a (@_Edona_) June 9, 2020

A few hours difference 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/e83X1VQXgA — Maddie (@maddsb149) June 8, 2020

My lobelia, 10 minutes apart after a drink of water.😄 pic.twitter.com/DctgA43onK — Regina MacTavish (@BksBrdwyBsbll) June 8, 2020