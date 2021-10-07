ФОТО: Мемы и стремительный маркетинг. Как бананы со скидкой свели с ума всю страну

Латвию охватило банановое безумие. Спасибо, Lidl, за скидки и то, что растормошил другие торговые сети и начал настоящую ценовую войну, но к "банановой лихорадке" подключились не только торговцы, но и производители и даже аптечные сети. И, конечно, люди в соцсетях. Хотя бы на пару дней главной темой стал не коронавирус, а банальные бананы.

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Нельзя не отметить похвальную молниеносную реакцию маркетологов - банановирус охватил производителей (и не только продуктов питания), общепит, авиакомпании, аптечные сети (оперативно разродились пресс-релизом о пользе этих экзотических плодов в рационе), и даже армию Латвии.

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