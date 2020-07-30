ФОТО. Милда в бикини: популярный блогер Яна Брук снялась в провокационной фотосессии

Известная Instagram-модель и блогер Яна Брук умеет удивлять. Недавно она дебютировала как актриса в комедийном сериале "Большие дураки", а на днях предстала в образе Милды - девушки с Памятника свободы.

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На снимках Яну можно увидеть полностью раскрашенной в тот самый цвет памятника - от кончиков пальцев и волос до облегающего бикини. В руках она, как и Милда, держит три позолоченные звезды. "Сияй, как звезда", - подписала блогер серию фотографий, сделанных в разных местах центра столицы, и порассуждала о свободе.