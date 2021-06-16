ФОТО: Модель застраховала свои огромные ягодицы на сотни тысяч евро
Foto: instagram.com/byvanessaataides

Фитнес-модель из Бразилии застраховала свои ягодицы на сотни тысяч евро и объяснила зачем, пишет The Sun.

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Как пишет издание, 35-летняя Ванесса Атайдес ежедневно просыпается в четыре часа утра, чтобы пойти в тренажерный зал. На женщину работает целая команда тренеров, которая помогает ей накачать ягодицы. На данный момент обхват ее бедер составляет 126 сантиметров, но в ближайшем будущем она хочет увеличить объем до 130 сантиметров.

Помимо регулярных силовых тренировок, Атайдес съедает шесть белковых блюд в день, чтобы нарастить больше мышц: "Моя диета выстроена таким образом, чтобы увеличить мой зад как можно быстрее. Так я смогу получить самые большие ягодицы в мире. Я ем много яичных белков, мяса и тому подобное. Как только я поем, тут же планирую свой следующий прием пищи".

Зад бразильянки является вторым по величине в мире, и она решила застраховать его на 280 тысяч фунтов стерлингов (326 тысяч евро). "Я знаменита только благодаря своим ягодицам. Они самые большие в Бразилии. Так что будет справедливо, если я их застрахую", — объяснила Атайдес.

Модель утверждает, что никогда не прибегала к фотошопу на своих снимках, чтобы визуально увеличить бедра. "Вы не найдете у меня отфотошопленные фотографии. Да, я не идеальна, и мне не нужно скрывать свои несовершенства, так как мнение окружающих на меня совершенно не влияет. У меня есть целлюлит, растяжки и пигментные пятна. Покажите мне женщину, у которой нет ничего из перечисленного. Однако я всегда стараюсь заботиться о себе, чтобы мои недостатки были как можно незаметнее для меня", — призналась женщина.

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A post shared by Vanessa Ataídes (@byvanessaataidess)

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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