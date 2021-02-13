ФОТО: Мордочка на пуговках. Ветеринары спасли кота необычным способом
Foto: facebook.com/mspcaangell

7-месячный рыжий кот попал к ветеринарам с тяжелейшими травмами после нападения собаки, однако "айболиты" сумели спасти ему жизнь, применив не совсем обычные приемы при операции. Пуговицы на мордочке животного - это не еще история про "мой хозяин идиот", а необходимые для восстановления приспособления.

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Как пишет People, рыжий полосатик подвергся атаке со стороны пса своего же владельца, в результате чего 20 января попал в ветеринарную клинику Angell Animal с травмой головы, множественными переломами челюсти, рваными ранами и повреждением неба. После хирургических манипуляций врачи решили закрепить швы четырьмя пуговками - двумя на мордочке и еще двумя подбородком. Несмотря на забавный вид, цветные пуговицы также помогают стабилизировать прооперированную челюсть животного и не позволяют ему повредить заживающие швы.

По прогнозам, через 4-6 недель, когда шрамы заживут, пуговки можно будет снять. Сейчас коту, которого назвали Джусбоксом, ищут новый дом без собак, куда он сможет отправиться после полного выздоровления.

По словам сотрудницы Бостонского центра защиты животных Виктории Одински, несмотря на очень серьезные травмы, Джусбокс быстро идет на поправку и отличается большим дружелюбием и игривостью.

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