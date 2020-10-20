ФОТО: Мускулы, бикини, подтянутые тела. В Риге прошел чемпионат по фитнесу

В рижском клубе Studio 69 состоялся престижный турнир по фитнесу - мировой чемпионат IFBB Fit Model, организованный Латвийской Федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (LBFBF).

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Традиционно наибольший интерес у публики в рамках конкурса Fit Model вызвала категория "фитнес-бикини". Лучшие спортсменки мира продемонстрировали отличную фигуру, женственность и грацию.

Красивые купальники, изысканные вечерние платья, яркие сценические наряды - все это подчеркнуло естественную красоту участниц и привлекательные подтянутые тела.

Абсолютной победительницей конкурса стала преставительница Латвии Саманта Балоде. Она стала трехкратной чемпионкой мира.

Foto: DELFI

В категории "фитнес-модель" соревновались и мужчины. Спортсмены продемонстрировали атлетичные, пропорционально развитые тела - результат долгих и упорных тренировок.

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Казахстана, Финляндии, Украины, Беларуси, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.