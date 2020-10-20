ФОТО: Мускулы, бикини, подтянутые тела. В Риге прошел чемпионат по фитнесу
Foto: DELFI

В рижском клубе Studio 69 состоялся престижный турнир по фитнесу - мировой чемпионат IFBB Fit Model, организованный Латвийской Федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (LBFBF).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Традиционно наибольший интерес у публики в рамках конкурса Fit Model вызвала категория "фитнес-бикини". Лучшие спортсменки мира продемонстрировали отличную фигуру, женственность и грацию.

Красивые купальники, изысканные вечерние платья, яркие сценические наряды - все это подчеркнуло естественную красоту участниц и привлекательные подтянутые тела.

Абсолютной победительницей конкурса стала преставительница Латвии Саманта Балоде. Она стала трехкратной чемпионкой мира.

ФОТО: Мускулы, бикини, подтянутые тела. В Риге прошел чемпионат по фитнесу
Foto: DELFI

В категории "фитнес-модель" соревновались и мужчины. Спортсмены продемонстрировали атлетичные, пропорционально развитые тела - результат долгих и упорных тренировок.

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Казахстана, Финляндии, Украины, Беларуси, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

26

Source

DELFI Showtime

Tags

Спорт и фитнес Фитнес
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов