ФОТО. На Домской площади прошел флешмоб "Яйца – это сила!"

14 октября на Домской площади в Риге состоялся флешмоб "Яйца – это сила!", посвященный Всемирному дню яиц. В нем мог принять участие любой желающий, поскольку Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства (LAPNA) делала пожертвование за каждого участника, информирует председатель правления ассоциации Янис Гайгалс.

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В целом члены LAPNA пожертвовали организации "Сытой Латвии" 4500 яиц. Пришедшие в этот день на Домскую площадь могли бесплатно отведать различные блюда из яиц от поваров специального бусика движения "Яйца – это сила!".

Задачей участников флешмоба было вместе создать отличительный знак движения, чтобы он продемонстрировал как ту силу и бодрость, которую в повседневной жизни дают яйца, так и силу общества, когда его представители объединяются с целью помочь другим.

"Кому-то может показаться, что яйцо – простой и повседневный продукт, поэтому мы хотим использовать этот день для того, чтобы напомнить о его ценности, ведь яйцо содержит протеин, витамины и другие питательные вещества. Съедая всего по одному яйцу в день в течение года, мы можем принести существенную пользу своему здоровью. Международная организация производителей яиц поставила цель к 2032 году удвоить всемирное потребление яиц. Надеюсь, теперь и Латвия внесет свой вклад в достижение этой цели", - сказал собравшимся на флешмоб Гайгалс.

Он напомнил, что это мероприятие проходит в рамках образовательной кампании "Яйца — это сила!", которая будет проходить в Латвии и Литве в ближайшие три года. Ее цель как способствовать увеличению потребления яиц в повседневной жизни, так и информировать о преимуществах яиц, произведенных в ЕС.

"В Евросоюзе – одни из самых строгих требований для производителей яиц, однако всё это на пользу потребителей, потому что люди могут быть уверены в качестве яиц и надежности продукта", - заявил Гайгалс.

Яйцо – один из самых питательных пищевых продуктов на планете. Одно большое яйцо обеспечивает организм 13 необходимыми витаминами и минеральными веществами, а также 6 граммами высококачественного белка. Биодоступность и количество питательных веществ означает, что употребление яиц способно улучшить здоровье людей во всем мире.

Среди основных питательных веществ, содержащихся в яйцах холин, поддерживающий развитие мозга и его деятельность, витамин А для здоровья глаз, здоровой кожи и иммунной системы и витамин D, играющий существенную роль для здоровья костей. Яйца также содержат высококачественный белок, необходимый для роста и восстановления мышц и тканей.