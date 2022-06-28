ФОТО. На лицо ужасные, вкусные внутри: 15 странных деликатесов, которые могут приятно удивить

Не зря мы придирчиво смотрим на внешний вид еды: генетическая память подсказывает нам, что плохо выглядящая пища либо несъедобна, либо уже испорчена. Однако иногда неаппетитный с виду продукт может оказаться настоящим деликатесом - и пробовать его можно, а иногда даже нужно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гриб Львиная грива

Этот странно выглядящий гриб, получивший название Львиная грива, не только съедобен, но и широко используется в традиционной восточной медицине благодаря его целебным свойствам. Гриб богат витаминами и минералами, а также содержит некоторые абсолютно уникальные вещества, благодаря которым ему приписывают свойства, помогающие бороться с раком и старением. Стоимость гриба достигает 5 тысяч долларов за килограмм, по вкусу деликатес напоминает курицу с легким грибным ароматом.

Балменский омар или омар-тапочек

Этот австралийский подвид омара выглядит неприятно. Недаром его еще называют "Грязевой клоп". Но великолепный вкус подтверждает, что родство с обычным омаром у него достаточно близкое, а самые крупные особи достигают 50 см в длину.

Моллюск Гуидак



Гуидак — вид морских двустворчатых моллюсков. Эти крупные организмы достигают веса 1,5 кг и могут жить до 150 лет. Гуидак считается одним из самых вкусных моллюсков в мире, которого очень ценят гурманы в США, Японии и Китае. Американцы режут гуидак на куски, отбивают и обжаривают в сливочном масле с луком. Однако в странах Азии их едят сырыми, в виде сашими, считая, что это хорошо для потенции.

Декенея

Выглядит этот фрукт не очень, что подтверждается его народным названием... "пальцы покойника". Но внутри у него — сочная и сладкая мякоть, вкусом похожая на арбуз, а консистенцией — на желе. Те, кто рискнул попробовать, остаются в восторге.

Рука Будды

Этот фрукт из Юго-Восточной Азии — один из самых крупных цитрусовых в мире. Интересно, что съедобна только кожура, а мякоть есть нельзя. Рука Будды имеет вкус сладкого лимона с ароматом лаванды. Но выглядит жутковато.

Лато или морской виноград



Это всего-навсего съедобная водоросль с традиционным вкусом. В Японии ее используют как закуску или в салатах. Но ее внешний вид многих почему-то отталкивает.

Уитлакоче или мексиканский трюфель



Уитлакоче — это зepнa кyкypyзы, пοpaжeнныe οпacнeйшим пaтοгeнным микpοοpгaнизмοм, гpибкοм Пузырчатая головня. Но в Мексике yитлaкοчe — нaциοнaльнοe блюдο, дeликaтec, пpишeдший в мeкcикaнcкyю кyxню eщe c дοиcпaнcкиx вpeмeн. Растения зapaжaют cпeциaльнο, пpοцapaпывaя лиcтья пοчaткοв и внοcя гpибοк.

Bнeшний вид кyкypyзы становится οттaлкивaющим: cepο-чepныe пyзыpи из дeфοpмиpοвaнныx гpибкοм зepeн. Οднaкο любителей этο нe cмyщaeт. Дымный apοмaт c οттeнкοм имбиpя дeлaeт yитлaкοчe экзοтичecким дeликaтecοм. Eгο иcпοльзyют пpи пpигοтοвлeнии кecaдильи, тaкο, paзличныx cyпοв и eщe мнοжecтвa тpaдициοнныx мeкcикaнcкиx блюд.

Пальчиковый лайм



Этот фрукт – не только не родственник лайму, он вообще не относится к цитрусовым. Субстанция, похожая на рыбью икру, которая вываливается изнутри, с непривычки пугает. Но именно эти "икринки" имеют цитрусовый вкус и аромат.

Нони



Выглядит не очень, да? Это вы его еще не нюхали! На родине в Таиланде нони называют "рвотным фруктом" из-за специфического сильного запаха. Но на вкус он очень необычен и напоминает острый сыр с плесенью. Считается, что этот фрукт — самый лучший антиоксидант естественного происхождения.

Мангустин



Похоже на чеснок в гнилой оболочке? Между прочим, в Юго-Восточной Азии этот фрукт называют "божественным". Ароматная, сладковатая мякоть отличается приятной кислинкой, благодаря который мангустин отлично тонизирует. Его вкус описывают по-разному. Кому-то он напоминает микс винограда и клубники, другим - сочетание ананаса, персика и абрикоса. Эксперты же говорят, что он ближе всего ко вкусу личи.

Змеиный фрукт или салак



Это плоды пальмы, произрастающей в Таиланде, Малайзии, Индии, Индонезии и других государствах Юго-Восточной Азии. Приятный освежающий вкус плода напоминает ананас и банан с легким ореховым привкусом. Незрелый плод, кожура которого напоминает змеиную кожу, из-за высокого содержания танинов вяжет рот.

Морские уточки



Морские уточки – это усоногие рачки, также известные как балянусы. Широко употребляются в пищу в Испании и Португалии. Из-за трудности лова, вкусовых и диетических особенностей балянусы оцениваются в сумму около 400 евро за килограмм, что дает им право называться "морскими трюфелями".

Морские ежи



Морские ежи — ядовитые обитатели морей Юго-Восточной Азии, которые во многих странах считаются деликатесом. У этих иглокожих съедобна икра и красновато-оранжевая мякоть, прилегающая к панцирю. Кому-то вкус икры напоминает вкус устриц с мясными нотками, кому-то — сладковатый гребешок с привкусом спелой папайи.

Дуриан



Этот фрукт воняет протухшим луком так сильно, что в Сингапуре его запрещено перевозить в общественном транспорте. Но если преодолеть брезгливость – вас ждет райское наслаждение! Все, кто пробовал этот необычный плод, говорят, что его мякоть очень схожа по консистенции с заварным кремом, а вкус дуриана напоминает коктейль из банана, манго, переспелой папайи и ананаса.

Пиура или живой камень

Pyura chilensis или "живой камень" — необычное морское животное, внешнее сходство которого с камнем поражает. Данный морской организм обитает на скалистых побережьях Перу и Чили. Едят только внутреннюю часть. "Похоже на камень с красным шариком какой-то клейкой массы внутри. Некоторые обожают его с первой дегустации, остальные считают гадостью", — рассказывает пробовавший это на вкус. Из-за высокого содержания ванадия пиура не рекомендуется для употребления в пищу. Но любителей это, конечно, не останавливает.