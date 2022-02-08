ФОТО: Насвинячил и отдохнул. Дикий кабан устроил погром в доме
Foto: Shutterstock

Дикий кабан устроил большое свинство дома у одной жительницы Хагена в Германии. Выдворить непрошенного гостя помогли полицейские, пишет Deutsche Welle.

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Такого гостя 39-летняя жительница немецкого города Хаген никак не ожидала. Войдя в свой дом вечером 4 февраля, она оторопела: по комнатам носился крупный кабан, как позже выяснилось, весом около 60 кг. Животное устроило форменный погром, а затем, ощутив удовлетворение от сделанного и вполне понятное утомление, прилегло отдохнуть на софу, совершенно извозюкав ее при этом. На этом месте его и сфотографировали приехавшие по вызову полицейские.

Фото: Polizei Hagen

Кабаны могут быть агрессивны, тем более в непривычной обстановке. Посовещавшись с прибывшим на помощь охотником, полицейские осторожно зашли, оставив входную дверь нараспашку, а кабан, успев попозировать для фотосессии и проснуться, спрыгнул на пол и через открытую дверь рысцой удалился на свободу, поближе к природе. В дом он проник, скорее всего, через неплотно закрытую дверь террасы.

В это время года кабаны ждут потомства и могут быть особо опасны. Специалисты рекомендуют не приближаться к ним, тем более, если дикая свинья очутилась у вас в квартире.

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