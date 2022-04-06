ФОТО. Не забудь сделать селфи. В Риге открылась выставка больших пасхальных яиц

Возле торгового центра Rīga Plaza открыта выставка больших пасхальных яиц. Художественная экспозиция под открытым небом создана в сотрудничестве с объединением дизайнеров Butterman и другими молодыми латвийскими художниками. Выставка будет открыта до конца апреля.

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Десять яиц размером почти в человеческий рост расположены в зеленой зоне. Они расписаны и выполнены в разных стилях, но все вдохновлены центральной частью триптиха "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха - в своих работах художники делятся тем, что в данный момент доставляет им положительные эмоции.

Концепцию разработало объединение Butterman, а реализовали несколько молодых латвийских художников - Лайма Юрча, Захар Зе, Эрик Цауне, Мирдза Гука и группа художников iidziiba.

Foto: Publicitātes foto

"В Латвии очень много талантливых художников, и важно искать и находить способ сделать их работы более доступными и понятными людям. Именно поэтому мы создали пасхальную экспозицию в доступном месте, - рассказала представитель Butterman Симона Вейланде. - Каждое произведение отличается от других, но виден и общий посыл".

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto