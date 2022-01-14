ФОТО: Никаких супермоделей. Victoria's Secret готовит кампанию к Дню святого Валентина

В июне этого года знаменитый бренд "Victoria's Secret" отметит 45-летие. В прошлом году в компании произошли серьезные изменения, но это вовсе не повод отменять ежегодную коллекцию к Дню святого Валентина.

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В прошлом году Victoria's Secret полностью изменила маркетинговый подход, отказавшись в своей рекламе от "ангелов" - топовых моделей с идеальными для этой индустрии параметрами. Их заменили на женщин, отличающихся "достижениями, а не пропорциями". "Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренду нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и стать о том, чего хотят женщины", — заявил тогда исполнительный директор компании Мартин Уотерс.

Единственным исключением в рекламной кампании стала модель Белла Хадид, которая давно сотрудничает с брендом и была одним из "ангелов".