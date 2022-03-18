ФОТО: Новой "Мисс мира" стала польская модель Каролина Белявска

В финале конкурса, прошедшем в Пуэрто-Рико, приняли участие 40 девушек, выбранных из 97 конкурсанток. Первое место заняла Каролина Белявска из Польши, второе и третье места достались представительницам США и Кот-д’Ивуара.

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Изначально финал конкурса должен был состояться в декабре прошлого года, но его перенесли из-за вспышки коронавируса, когда заболели 23 участницы и 15 сотрудников.

Каролина Белявска работает моделью с 14 лет после участия в конкурсе Elite Model Look, где она заняла второе место. Она изучает менеджмент в университете и после получения диплома собирается пойти в аспирантуру. Каролина Белявска любит плавать, нырять с аквалангом, играть в теннис и бадминтон. Участвует в благотворительности - она основала проект в родном городе Лодзь, где по воскресеньям добровольцы раздают горячее питание и гуманитарную помощь бездомным, а также оказывают им медицинскую и юридическую помощь.

Как многие люди, Белявска обожает путешествия и уже объехала полмира.