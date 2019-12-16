ФОТО: Новой "Мисс мира" стала темнокожая красавица с Ямайки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В конце прошлой недели в Лондоне прошел финал международного конкурса красоты "Мисс мира", победу в котором одержала Тони-Энн Сингх, представляющая Ямайку.

Первой вице-мисс стала уроженка Франции Офели Мезино, второй вице-мисс — индианка Суман Рао. В целом в конкурсе принимали участие 11 девушек из разных стран мира.

Победительница покорила жюри вокальным талантом и эрудицией. Корону ей вручила «Мисс мира 2018» Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Тони-Энн - не первая представительница Ямайки, победившая в этом конкурсе, представительница страны также победила в 1993 году.

Отмечается, что в этом году впервые в истории темнокожие девушки стали победительницами сразу в нескольких крупных конкурсах красоты, среди которых "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс США", а также "Мисс США" среди подростков.

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