ФОТО: Одних мало. Мужчины массово отращивают двойные усы
Foto: instagram.com/dr.rivkin

Двойные усы стали новым модным трендом среди мужчин. На флешмоб, запущенный на портале Reddit, обратили внимание в Lad Bible.

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По информации издания, в июне мужчины начали массово отращивать усы и бороду, после чего сбривать последнюю таким образом, чтобы под нижней губой на подбородке осталась растительность в виде дополнительных усов. При этом форма "нижних" и "верхних" усов должна быть одинаковой.

На размещенных в сети фотографиях пользователи продемонстрировали свои варианты описанного метода бритья. Некоторые из них показали двойные усы, все четыре кончика которых закручены в кольца. В то же время другие отрастили длинную густую бороду, разделили ее пополам и с помощью средств для фиксации волос уложили по форме усов.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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