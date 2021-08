ФОТО: Олимпийский чемпион Том Дейли — открытый гей, молодой отец и любитель вязания

Том Дейли — британский прыгун в воду, который в этом году на Олимпиаде в Токио одержал сенсационную победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и получил золотую медаль. Но помимо спортивных успехов, внимание прессы привлекло необычное хобби спортсмена — вязание на спицах.

Том увлекается вязанием уже третий год и для него это своего рода медитация. Результаты своего труда он выставляет на специальную страничку в Instagram, на которую даже подписался креативный дизайнер компании Gucci Алессандро Микеле.

На трибунах в Токио Том вязал свитер для собаки, который уже закончен и его фотографию можно найти в Instagram.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE