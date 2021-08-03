ФОТО: Олимпийский чемпион Том Дейли — открытый гей, молодой отец и любитель вязания
Foto: Instagram.co/madewithlovebytomdaley

Том Дейли — британский прыгун в воду, который в этом году на Олимпиаде в Токио одержал сенсационную победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и получил золотую медаль. Но помимо спортивных успехов, внимание прессы привлекло необычное хобби спортсмена — вязание на спицах.

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Том увлекается вязанием уже третий год и для него это своего рода медитация. Результаты своего труда он выставляет на специальную страничку в Instagram, на которую даже подписался креативный дизайнер компании Gucci Алессандро Микеле.

На трибунах в Токио Том вязал свитер для собаки, который уже закончен и его фотографию можно найти в Instagram.

После завоевания олимпийского золота Том связал специальный мешочек для своей медали. Кроме того, он уже давно вяжет для своего сына. Да, Том — молодой отец. В 2013 году спортсмен совершил каминг-аут, а в 2017-м он заключил брак со своим партнером Дастином Лэнсом Блэком. В июне 2018 года у пары с помощью суррогатной матери родился сын Робби.

После рождения сына Том взял перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с мужем и ребенком. Отцовство в каком-то смысле стало переломным моментом в его жизни. До этого Том, замученный травмами, задумывался о завершении карьеры, но появление сына вдохновило его на новые победы.

Олимпиада в Токио — уже четвертая в жизни Тома. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году спортсмену было всего 14 лет. Тогда он стал самым молодым олимпийцем — представителем Великобритании. В 2008 году в личных соревнованиях на 10-метровой вышке Том занял седьмой место, а в синхронных прыжках — восьмое. В Лондоне он выиграл бронзу в прыжках с 10-метровой вышки и остановился в шаге от пьедестала в паре. На Олимпиаде в Рио Дейли снова заработал бронзовую медаль, и вот, наконец, в Токио он завоевал золото.

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