ФОТО: Осьминогом и лопатой. В Баварии прошла олимпиада бородачей

В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран.

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Каждый год в Баварии проходят сразу два крупных соревнования среди бородачей - первенство Германии и Олимпиада.

Участие возможно в 19 категориях. Среди них - "Дали", "Под кайзера", "Мушкетер", "Окладистая борода", "Борода Верди".

Президент Восточно-Баварского клуба бороды и усов Кристиан Фейхт - победитель в номинации "Свободный стиль".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В этот раз Бавария приняла участников из Италии, Нидерландов, Израиля, Швейцарии и других стран.

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки.