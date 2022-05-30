ФОТО: Открытие Рижской недели моды собрало самых стильных знаменитостей Латвии

27 мая в торговом центре Spice был дан старт весенней сессии Рижской недели моды, снова собравшей самых стильных и модных жителей столицы.

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Первым показом, которые увидели гости, была виртуальная коллекция Pushka Digital Fashion School (Украина). Такой показ прошел впервые в странах Балтии.

А вот гости открытия Riga Fashion Week, которые традиционно стараются подбирать для недели моды стильный гардероб, могли похвастать не виртуальными, а реальными нарядами.

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW - цифровая мода.

"Модная индустрия постоянно развивается и предлагает все более неожиданные направления. Самое интересное из них за последнее время — создание виртуальных костюмов, которые можно примерить на себя, просто нажав несколько кнопок мобильного телефона. Еще полгода назад нам казалось, что дигитальные коллекции — это далекое будущее, но уже сейчас — это то, что доступно каждому. К этому мы и хотим привлечь внимание", — говорит президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.