ФОТО: Открытие Рижской недели моды собрало самых стильных знаменитостей Латвии
Foto: Publicitātes foto/Toms Norde

27 мая в торговом центре Spice был дан старт весенней сессии Рижской недели моды, снова собравшей самых стильных и модных жителей столицы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первым показом, которые увидели гости, была виртуальная коллекция Pushka Digital Fashion School (Украина). Такой показ прошел впервые в странах Балтии.

А вот гости открытия Riga Fashion Week, которые традиционно стараются подбирать для недели моды стильный гардероб, могли похвастать не виртуальными, а реальными нарядами.

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW - цифровая мода.

"Модная индустрия постоянно развивается и предлагает все более неожиданные направления. Самое интересное из них за последнее время — создание виртуальных костюмов, которые можно примерить на себя, просто нажав несколько кнопок мобильного телефона. Еще полгода назад нам казалось, что дигитальные коллекции — это далекое будущее, но уже сейчас — это то, что доступно каждому. К этому мы и хотим привлечь внимание", — говорит президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление