Одна из пользовательниц Facebook рассказала историю о жуткой находке в парке.

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Увидев такое, многие из нас испугались бы до мурашек, ведь девушка обнаружила грибы Xylaria polymorpha (Ксилярия многообразная), которые в народе также имеют название "Пальцы мертвеца". И надо сказать, что выглядят они действительно так, будто под бревном, откуда растет этот необычный вид, на самом деле лежит мертвое тело.

По словам разместившей пост в сообществе любителей грибов Реган Дэниелс, многие не верят, что эти грибы существуют, однако по запросу Xylaria polymorpha можно найти множество подтверждений и пугающих фото.

Этот вид несъедобных грибов широко распространен по всей планете. Растет как правило на гнилой древесине и пнях лиственных деревьев, иногда - на стволах ослабленных и поврежденных деревьев.