Pixabay/ElisaRiva
Foto: Pixabay/ElisaRiva

Одна из пользовательниц Facebook рассказала историю о жуткой находке в парке.

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Увидев такое, многие из нас испугались бы до мурашек, ведь девушка обнаружила грибы Xylaria polymorpha (Ксилярия многообразная), которые в народе также имеют название "Пальцы мертвеца". И надо сказать, что выглядят они действительно так, будто под бревном, откуда растет этот необычный вид, на самом деле лежит мертвое тело.

По словам разместившей пост в сообществе любителей грибов Реган Дэниелс, многие не верят, что эти грибы существуют, однако по запросу Xylaria polymorpha можно найти множество подтверждений и пугающих фото.

Этот вид несъедобных грибов широко распространен по всей планете. Растет как правило на гнилой древесине и пнях лиственных деревьев, иногда - на стволах ослабленных и поврежденных деревьев.

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A post shared by Byron Meade (@bmeade00) on May 28, 2020 at 1:16pm PDT
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A post shared by Lina Parker (@lina_parker613) on Jul 9, 2020 at 2:37am PDT
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A post shared by Joanna Podlasińska (@letsputonthemap) on Jul 8, 2020 at 11:56am PDT
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A post shared by lizwillnow (@lizwillnow) on Jun 22, 2020 at 8:28pm PDT
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A post shared by Rip Van Wagoner (@ripvanwagoner) on May 28, 2020 at 2:32pm PDT
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A post shared by Daniel Folds (@danielleefolds) on Feb 22, 2020 at 9:08am PST
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A post shared by Amanda Armstrong (@automaticamanda) on Jun 21, 2019 at 8:46pm PDT
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