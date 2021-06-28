ФОТО: Паркурщик из Даугавпилса Павел Петкун женился на американской порноактрисе

Известный латвийский паркурщик и каскадер Павел Петкун на днях сыграл свадьбу с актрисой фильмов для взрослых Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюс).

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Павел Петкун родился в Даугавпилсе, но уже давно живет в Лос-Анджелесе (США), где помимо паркура также нередко участвует в съемках фильмов в качестве каскадера или дублера для выполнения трюков.

Его новоиспеченная супруга в мире порно известна 10 лет, она снялась примерно в 800 фильмов и имеет несколько наград индустрии.

В апреле пара сообщила о помолвке, а несколько дней назад Павел и Эшли поженились. При этом Петкун, похоже, научил свою возлюбленную говорить по-русски. К снимкам в социальных сетях после помолвки она оставила признание в любви на русском языке.