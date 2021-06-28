ФОТО: Паркурщик из Даугавпилса Павел Петкун женился на американской порноактрисе
Foto: Privātais arhīvs

Известный латвийский паркурщик и каскадер Павел Петкун на днях сыграл свадьбу с актрисой фильмов для взрослых Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюс).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Павел Петкун родился в Даугавпилсе, но уже давно живет в Лос-Анджелесе (США), где помимо паркура также нередко участвует в съемках фильмов в качестве каскадера или дублера для выполнения трюков.

Его новоиспеченная супруга в мире порно известна 10 лет, она снялась примерно в 800 фильмов и имеет несколько наград индустрии.

В апреле пара сообщила о помолвке, а несколько дней назад Павел и Эшли поженились. При этом Петкун, похоже, научил свою возлюбленную говорить по-русски. К снимкам в социальных сетях после помолвки она оставила признание в любви на русском языке.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

13

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус