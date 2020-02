ФОТО: PETA завершает знаменитую "обнаженную" кампанию против использования меха

Организация активистов за этическое обращение с животными PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) завершает свою знаменитую кампанию, призывающую не использовать в одежде натуральный мех. Об этом представители организации заявили во время Недели моды в Нью-Йорке.

Кампания, которую поддержали многие знаменитости, проходила под лозунгом "Я лучше буду ходить голым, чем носить мех" (I'd Rather Go Naked Than Wear Fur. Именно эти слова украшали плакаты с обнаженными моделями, но больше PETA их делать не будет, пишет NY Daily News, так как кампания достигла своих целей.

"Почти все наиболее признанные модные дизайнеры уже отказались от меховых изделий. Британская королева Елизавета II перестала носить меха, сеть магазинов Macy's закрывает салоны с шубами, а крупнейший аукционный дом по продаже мехов на пороге банкротства", - заявил лидер организации, ее вице-президент и автор идеи рекламной кампании Дэн Мэтьюз.

По его словам, PETA продолжит свою деятельность другими методами и будет бороться с насилием по отношению к животным и нелегальными рынками мехов и шерсти.

Знаменитая кампания началась в 1990-м году. Первыми для нее позировали участницы поп-группы The Go-Go. Позднее к ним присоединились топ-модели Кристи Терлингтон, Надя Ауэрман, Тайра Бэнкс и кинозвезды Памела Андерсон, Ким Бэйсингер и другие. Участвовали и знаменитые мужчины - баскетболист Деннис Родман и музыкант Томми Ли.