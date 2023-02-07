ФОТО: Петр Авен проводит все больше времени на своей латвийской вилле

Один из близких к Путину олигархов Петр Авен проводит все больше времени на своей латвийской вилле Klauģū muiža, находящейся под санкциями Евросоюза, пишет Kas Jauns.

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Год назад российский миллиардер латвийского происхождения попал в санкционные списки. Латвия отреагировала, отозвав Орден Трех звезд, ранее присужденный Авену. Однако тот оспорил выдвинутые против него санкции в Европейском суде.

Авену в Латвии принадлежат несколько объектов недвижимости. Еще недавно он также совместно с предпринимателем Юрием Шефлером владел вертолетом Bell 429, на котором в свое время даже перемещался посетивший Латвию с визитом Папа Римский Франциск. В конце прошлого года за неуплату долгов вертолет был изъят налоговой службой Латвии и продан на аукционе за 3,6 миллиона евро владельцу сети магазинов Kesko Senukai.

Klauģū muiža расположена в Мадонском районе на территории в 13 гектаров - в живописном лесу между двумя озерами. Автор проекта - известный российский архитектор Тотан Кузембаев.

Вилла представляет собой образец модернизма. Комплекс включает в себя хозяйский дом, домик для гостей, выставочный зал с коллекцией фарфора (того самого, выставку которого со скандалом отменили в Огре), домик для охраны, отдельную сауну и поле для посадки вертолета. Особенно привлекает внимание бассейн из стекла, один край которого протягивается к озеру.

Авен - один из богатейших предпринимателей России, в его личных активах на данный момент около 4 миллиардов евро. Олигарх попал под европейские санкции, так как оказывал финансовую поддержку аннексии Крыма и дестабилизации Украины, отмечает издание.

Петра Авена и Владимира Путина связывают особые отношения: как свидетельствует недавнее расследование фонда Алексея Навального, именно Авен, будучи в 1990-х министром внешних экономических связей, помогал Путину избежать ответственности за коррупционные аферы с продуктовыми закупками для Санкт-Петербурга на сумму 100 миллионов долларов. Теперь же Авен - один из немногих олигархов, избежавших немилости Путина.

По данным Lursoft, в Латвии зарегистрированы три предприятия, бенефициаром которых является Авен: SIA Klauģu muiža, Klauģū muiža RE, SIA Ezermalu mežu ipašumi, у всех трех имеются задолженности по выплате налогов (например, у Klauģū muiža RE - почти на 328 тысяч евро). Все предприятия, за которые поданы отчеты, в последние шесть лет работали в убыток.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году Авен жил в Англии, в своем двухэтажном лондонском владении в престижном районе Сент-Джеймс, при этом в интервью изданию Financial Times сетовал, что не хватает средств для проживания и оплаты счетов, так как все активы и банковские счета заморожены. Спустя несколько месяцев британские органы власти повысили лимит ограничения с двух с половиной тысяч до шестидесяти тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, также Авену было дано разрешение снять со счета 388 тысяч фунтов стерлингов на оплату "базовых нужд семьи". Однако после того, как британские власти задержали Авена по подозрению в попытке избежать санкций, перечислив в Австрийский банк три миллиона фунтов стерлингов и в дом нагрянули полицейские, Авен из Лондона переехал в Латвию.

О своей исторической родине миллиардер высказывается исключительно тепло: "Вкусная еда, красивая природа, понятные мне и близкие люди. Я приближаюсь к пенсионному возрасту и, думаю, постепенно приду к тому, что осяду в Латвии".