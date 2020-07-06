ФОТО: Письмо первоклашки президенту Левитсу стало хитом соцсетей

В социальных сетях стал популярным пост с письмом Латвийской первоклассницы Неллии президенту страны Эгилу Левитсу. И он ответил.

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"Уважаемый г-н Левитс, - пишет Неллия. - Меня зовут Неллия. Мне 7 лет. Я учусь в первом классе. Очень люблю естествознание. Поэтому меня интересует, сколько в нашей Латвии деревьев? Никто не может ответить. Мама с папой тоже. Думаю, что вы могли бы знать, ведь вы в Латвии главный. Сколько в Латвии деревьев? Точное число? Очень жду ответа".

И Левитс ответил. На официальном бланке и с подписью:

"Дорогая Неллия! Латвия - одна из самых зеленых стран в мире. Наша страна так богата лесами, что точно число деревьев не назовет никто. И это хорошо. Спросишь почему? Потому что это наше общее богатство. Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то мог сосчитать и сказать, насколько большое твое богатство.

Но все же, если хочешь узнать цифры, то в Латвии 3,2 миллиона гектаров леса, в каждом примерно 700 деревьев. Значит, что во всей Латвии примерно 2 миллиарда 240 миллионов деревьев.

А причина, по которой точное число никто не знает такова: ежегодно высаживается 40-50 миллионов деревьев, часть из них вырубается и спиливается, чтобы дать место молодым растениям. Это непрерывный процесс обновления природы. Сердечное спасибо тебе за интерес! Будь и дальше такой же любознательной! С уважением, Эгил Левитс".

Письмо Неллии и ответ президента опубликовал пиарщик Гинт Федерс, поэтому многие пользователи сочли, что это какой-то маркетинговый трюк. Однако в разговоре с Delfi Федерс заявил, что никакого маркетинга тут нет, он просто увидел письмо в Twitter и решил поделиться, так как был впечатлен смелостью и мудростью девочки.