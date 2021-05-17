ФОТО: Победительницей "Мисс Вселенная 2021" стала девушка из Мексики. Кто она?

Титул "Мисс Вселенная" в этом году достался представительнице Мексики Андреа Мезе. Корону ей вручила победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци.

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Также в первую пятерку финала конкурса, который состоялся во Флориде (США), вошли участницы из Бразилии, Индии, Перу, а также Доминиканской Республики.

По итогам зрительского голосования лидером конкурса "Мисс Вселенная" стала вьетнамка Нгуен Чан Кхань Ван. Победа Андреа Мезы в финале для многих оказалась неожиданностью.

Новоиспеченной "Мисс Вселенной" достались не только корона и почетное первое место, но и роскошный годовой контракт. В течение следующего года Меза будет участвовать в различных мероприятиях, которые проводит или поддерживает Miss Universe Organization. Все это время она будет получать денежное пособие, а также косметику, одежду и обувь. Кроме того, новая "Мисс Вселенная" сможет поучиться в Нью-Йоркской киноакадемии и бесплатно подготовить модельное портфолио.

Издание "Лента.ру" заглянуло в Instagram победительницы и узнало, чем она живет.

Андреа Меза родилась в городе Чиуауа на севере Мексики. Окончив среднюю школу, она поступила в университет, где изучала программную инженерию. В 2017 году мексиканка окончила вуз и начала работать по специальности инженер-программист, совмещая основную работу с карьерой модели. Девушка гордится, что получила высшее образование в области, где доминируют мужчины.

26-летняя Меза — сертифицированный визажист и модель. Модельную карьеру она начала в 2016 году, после того как ее отправили представлять Чиуауа на национальном отборе для конкурса "Мисс Мира". Там девушка получила корону победительницы и возможность представлять Мексику на "Мисс Мира 2017", где она впоследствии стала первой вице-мисс, то есть заняла второе место.

Победительница "Мисс Вселенная 2021" активно выступает за права женщин. Сейчас она тесно сотрудничает с муниципальным институтом для женщин INMUJERES, цель которого — положить конец гендерному неравенству. Также модель является лицом международной благотворительной ассоциации, которая собирает средства в Индии, Индонезии и Китае для помощи бедным.

Меза ведет активный образ жизни. Она занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, в том числе сэндбордингом (ездой на сноуборде по песчаным дюнам вместо снежных гор) и дюльфером (спуском по веревке с гор). Мексиканка гордится, что может простоять в планке три минуты.

Королева красоты с восхищением рассказывает о своей родине. Будучи амбассадором туристического бренда "Чиуауа", она показывает в своих социальных сетях лучшие достопримечательности родного штата.

У Мезы 40 двоюродных братьев и сестер. Ей нравится быть частью большой семьи.

Новая "Мисс Вселенная" любит петь. Она считает, что с помощью пения можно наиболее точно передать свои эмоции.

Мексиканка заботится о благополучии окружающей среды и животных и пропагандирует веганство. Сама она давно не ест мясо и продукты животного происхождения.























