ФОТО: Популярная волейболистка призналась, что на Onlyfans зарабатывает в 50 раз больше, чем в спорте

Самая популярная в мире волейболистка бразильянка Кейла Алвес призналась, что подрабатывает на платформе для взрослых OnlyFans - и заработок там превышает доход от спорта в 50 раз.

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Помимо карьеры профессиональной волейболистки, Алвес является успешной моделью с очень большой армией фанатов. У нее 2,3 миллиона подписчиков в Instagram, что является мировым рекордом среди волейболисток.

"Нравится это людям или нет, но это мой выбор", — сказала 22-летняя бразильянка о заработке на Onlyfans. "Я спортсменка, модель, законодатель моды и одновременно развиваю свой бренд. С Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем просто играя в волейбол", — добавила Алвес в интервью Globo.

Алвес не первая известная спортсменка, связанная с OnlyFans. Недавно бывшая профессиональная теннисистка Эшли Харклроуд (37 лет), которая также позировала для журнала Playboy, призналась, что присоединилась к OnlyFans. За подписку в размере 9,99 долларов в месяц она позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.