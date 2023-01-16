15 января в Нью-Орлеане объявили победительницу конкурса "Мисс Вселенная". Титул достался 28-летней американке филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль, которая обошла соперниц из 83 стран мира. Представительница Латвии Кате (Екатерина) Алексеева в последний момент отказалась от участия из-за болезни.

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В финал конкурса вышли участницы из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, Южной Африки, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюрасао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.

Второе место заняла Аманда Дудамель из Венесуэлы, третье - Андреина Мартинес из Доминиканской Республики.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Корону стоимостью 5,75 миллионов долларов для победительницы создали ювелиры компании Mouawad. Она инкрустирована сотнями бриллиантов и сапфиров, самый крупный из которых весит 45,14 карата. Размер приза пока неизвестен, но в предыдущие годы победительницы получали, как правило, 250 тысяч долларов и возможность провести год в роскошных апартаментах в Нью-Йорке за счет организаторов конкурса.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Интересно, но Р'Бонни Габриэль, в отличие от многих своих соперниц, не является профессиональной участницей конкурсов красоты. Впервые она попытала счастья в 26 лет, в разгар пандемии - но неудачно. Вторая попытка принесла ей "серебро" в конкурсе "Мисс Техас", а в прошлом году она стала победительницей национального конкурса "Мисс США" - и это стало ее путевкой на "Мисс Вселенная".

Для этого требовалось очень много трудиться и готовиться. Ради этойц возможности я последние три года работала без остановки Р'Бонни Габриэль

Для Габриэль это был последний шанс получить титул. 28 лет - максимальный возраст для участниц "Мисс Вселенная". На церемонии награждения она высказалась, что против ограничений.

Как женщина, я считаю, что возраст не должен быть для нас определяющим фактором Р'Бонни Габриэль

Еще одно отличие от многих участниц: Габриэль не модель, но связана с индустрией моды - она профессиональный дизайнер одежды. Как пишут СМИ, на конкурс девушка приехала с 15 чемоданами со своими творениями.

Девушка увлеклась дизайном в 15 лет, затем изучала его в университете и работала в доме моды Magpies & Peacocks. Сейчас она управляет собственной небольшой компанией и признается, что пробиться в мире моды очень непросто.

В истории конкурса Габриэль - первая американка с филиппинскими корнями, которая победила в "Мисс Вселенная". По словам победительницы, ее отец приехал в Америку с Филиппин с 20 долларами в кармане, чтобы учиться в колледже.

Он хотел проложить для себя путь к новой жизни Р'Бонни Габриэль

В школе Габриэль увлекалась баскетболом, играла в школьном оркестре, занималась танцами и фотографированием. Сейчас любит пешие походы, упражнения с обручем и чтение.

Foto: AP/Scanpix/LETA

По ее мнению, победу в конкурсах красоты могут принести уникальные черты, которые есть у каждого. Ей, как говорит Габриэль, победы дали уверенность. "Я и представить не могла, что буду участвовать в конкурсах красоты. Это было совершенно чуждой для меня идеей, но оказалось отличным способом для того, чтобы приобрести уверенность и научиться вкладывать больше труда в достижение цели".