ФОТО: Привет из СССР. Пионерские лагеря, похожие на страшное кино

Одна из пользовательниц Twitter с ником @nakifaria

опубликовала в соцсети целую подборку снимков пионерских лагерей времен СССР. Вернее того, что от них осталось.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет @nakifaria в своих публикациях, когда-то пионерских и оздоровительных лагерей в России было около 40 тысяч, но в 1990-е оттуда как будто все сбежали, оставив все нетронутым. Многие здания, площадки, патриотическая настенная роспись, мозаика и парковые скульптуры сохранились, хотя и выглядят теперь как кадры постапокалиптического кино и вряд ли уже способны вызвать теплые ностальгические чувства по ушедшему детству.

Как отмечает автор, часть бывших пионерских лагерей охраняется, но все равно постепенно разрушается, и "до нашего времени сохранилась очень малая часть былого пионерского величия".

Тред про заброшенные пионерлагеря (и ДОЛ), коих в советское время было колоссальное количество по всей России (около 40 000).

В начале 90-х после упразднения пионерской деятельности и распада СССР из этих лагерей как будто все сбежали, оставив внутри нетронутым. pic.twitter.com/RdhJ89Xwyl

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

В пионерлагерях не только поддерживали здоровье детей, но и воспитывали патриотических дух.

Сегодня это в основном места паломничества любителей заброшенных мест. И, к сожалению, до нашего времени сохранилась очень малая часть былого пионерского величия. pic.twitter.com/QDCYrOeqwr

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Лагерь «Кудрявцево» находится на территории бывшей усадьбы Самсонова 19в, чем свидетельствует главный деревянный дом и церковь.

В советское время было обычным делом приватизировать усадьбы и использовать их, как социальные учреждения. pic.twitter.com/xMXdY4GHqH

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

В лагере "Кудрявцево" расположены 9 жилых корпусов, статуи пионеров и детская площадка с каруселями. Все это охраняется и медленно разрушается. pic.twitter.com/TfI65CEZyx — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Пионерлагерь "Чайка" в Полушкино построен в 50-х годах и принадлежал Госстрою СССР. Но самое удивительное в нем другое... pic.twitter.com/2aeuou2xbA — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

На главной аллее лагеря "Чайка" из зарослей проглядывают отлично сохранившиеся советские мозаики.

Надеюсь, что ни проживут еще много лет и дождутся признания мозаичного искусства, как советского достояния, подлежащего охране государством. pic.twitter.com/PZVfZihtVA

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Детский лагерь «Зарница», принадлежавший ФГУП «Научно-производственное объединение Астрофизика», о чем намекает большой железный ржавый серп и молот с глобусом наверху, стоящий посредине лагеря в кустах. pic.twitter.com/hVTnADnlpS — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Знаменитый своими безумными скульптурами лагерь "Сказка", построенный в советские годы для детей сотрудников издательства "Детская литература".

Лишнее подтверждение того, что фантазия человека безгранична. И что время любое искусство может сделать криповым. pic.twitter.com/LE4v6BMQ0Z

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Продолжая тему времени и крипоты... Только посмотрите на эти удивительные скульптуры из детских сказок в подмосковном лагере "Салют". pic.twitter.com/CvrosMGRBz — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Пионерлагерь "Каверино" в Калужской области был построен в 80-х годах для детей сотрудников Балабановского завода спичек

Размах лагеря поражает: множество бетонных корпусов, кинотеатр, зал игровых автоматов, бомбоубежище, библиотека, медпункт и конечно же свой парк аттракционов pic.twitter.com/4uFzFho7er

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Будь готов к продолжению треда! pic.twitter.com/ccQ7ZyWACG — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Детские лагеря это еще и про интересную архитектуру. Посмотрите, например, на заброшенный ДОЛ "Ленинец" Нижегородской области. pic.twitter.com/7DXCOnVtbj — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Пионерлагерь "Салют" в Подмосковье, где перед главным корпусом расположен макет спутника. pic.twitter.com/vffh06FUsz — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Бывший пионерлагерь "Юбилейный" Министерства легкой пищевой промышленности СССР, расположенный в Колюбакино. Какое же прекрасное советское наследие! pic.twitter.com/AxRYv46ShT — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Заброшенный ведомственный пионерлагерь "Ладожец" от военно-морской базы, расположенной в Ленинградской области. Занавес. pic.twitter.com/Jsbf3nmSlC — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Патриотическое воспитание в картинках на стенах пионерлагеря имени В.И. Ленина в Подмосковье. pic.twitter.com/vlSg6JFwce — поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

На этом фото одного из пионерлагерей все, что хочется сказать по поводу их судьбы.

Тред будет продолжаться, да и вы скидывайте интересные лагеря, в которых побывали ;) pic.twitter.com/B4GcKaG7Xe

— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020

Ярославская область

ДОЛ имени Островского pic.twitter.com/3CB9gKo49B — Максим Кулаков (@_Markur_) September 20, 2020

Спутник, тоже под Екатеринбургом и тоже найден случайно в процессе почти бесцельного автостопа. pic.twitter.com/lBzfq7Mqqz — snake not quite alive (@alma_amentet) September 22, 2020

Где-то в Челябинской области, ездили автостопом на Аракуль, нашли случайно pic.twitter.com/0VoXbta1VC — snake not quite alive (@alma_amentet) September 22, 2020