ФОТО: Привет из СССР. Пионерские лагеря, похожие на страшное кино
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Одна из пользовательниц Twitter с ником @nakifaria
опубликовала в соцсети целую подборку снимков пионерских лагерей времен СССР. Вернее того, что от них осталось.

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Как пишет @nakifaria в своих публикациях, когда-то пионерских и оздоровительных лагерей в России было около 40 тысяч, но в 1990-е оттуда как будто все сбежали, оставив все нетронутым. Многие здания, площадки, патриотическая настенная роспись, мозаика и парковые скульптуры сохранились, хотя и выглядят теперь как кадры постапокалиптического кино и вряд ли уже способны вызвать теплые ностальгические чувства по ушедшему детству.

Как отмечает автор, часть бывших пионерских лагерей охраняется, но все равно постепенно разрушается, и "до нашего времени сохранилась очень малая часть былого пионерского величия".

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