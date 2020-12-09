ФОТО: Призрак на снимке заставил мужчину сбежать из дома навсегда
Foto: reddit.com/OopySpoopyMan

Пользователь Reddit напугал интернет снимком, который он сделал в темноте. Многие увидели на фотографии призрака.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мужчина написал, что живет с тремя друзьями, но в то время был дома один. Он услышал странный звук из кухни и после этого решил сделать фотографию из соседней комнаты. При приближении картинки на снимке можно разглядеть человеческий силуэт — прозрачное лицо.

After hearing taps and noises from my kitchen I take a photo and see this. from r/Ghosts

Пост собрал более 1,3 тысячи комментариев за сутки. "Я увеличил масштаб и подумал: "Черт возьми, ничего такого… Черт возьми!" И чуть не сбросил свой iPad с колен", — написал один из испугавшихся пользователей. "Охренеть. Самое время съезжать", — посоветовал другой юзер. Однако некоторые посетители Reddit не поверили в подлинность снимка: они предположили, что изображение было отредактировано или что на двери висела белая маска.

При этом автор поста придерживается "призрачной" версии: он написал, что после увиденного сказал соседям по квартире, что вернется в старое жилище. Однако его друзья не испугались и остались жить в этом доме.

ФОТО: Призрак на снимке заставил мужчину сбежать из дома навсегда
Foto: reddit.com/OopySpoopyMan
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

2

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс