ФОТО: Сакта, мотоцикл, девушка. Рижская фотохудожница нарядила байкершу в народный костюм
Foto: Jūlija Dmitrenko

Фотограф Юлия Дмитренко создала проект, приуроченный к празднику Лиго. В качестве модели выступила байкерша по имени Влада (известная также как Motodevil). Если вы видели на улицах Риги мотоцикл, которым управляет девушка с черными крыльями и в шлеме с рисунком хищной пасти, это она.

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Как рассказала Юлия, она любит необычные образы и идеи. И с Владой они решили попробовать неожиданный образ девушки в народном костюме - кружевной рубашке, длинной юбке, с этническими украшениями. И на байке.

Фотосессия проходила в популярных и знаковых местах Риги - около памятника Свободы, церкви Петра и Этнографического музея.

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