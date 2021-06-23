ФОТО: Сакта, мотоцикл, девушка. Рижская фотохудожница нарядила байкершу в народный костюм

Фотограф Юлия Дмитренко создала проект, приуроченный к празднику Лиго. В качестве модели выступила байкерша по имени Влада (известная также как Motodevil). Если вы видели на улицах Риги мотоцикл, которым управляет девушка с черными крыльями и в шлеме с рисунком хищной пасти, это она.

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Как рассказала Юлия, она любит необычные образы и идеи. И с Владой они решили попробовать неожиданный образ девушки в народном костюме - кружевной рубашке, длинной юбке, с этническими украшениями. И на байке.

Фотосессия проходила в популярных и знаковых местах Риги - около памятника Свободы, церкви Петра и Этнографического музея.