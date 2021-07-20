ФОТО: Самые популярные блогеры Латвии собрались на крутую летнюю вечеринку

15 июля на одной из рижских крыш состоялась частная летняя вечеринка, где отдыхали знаменитые латвийские блогеры.
Ведущим мероприятия стал модный эксперт Денис Шевелев, который отпраздновал на вечеринке свой день рождения и получил от присутствующих множество поздравлений.
"Приятно провести свой особенный день с единомышленниками и позитивными людьми, которые знают, как важно наслаждаться моментом", - сказал Шевелов.
Среди гостей мероприятия были художник Кашерс с мужем, певица Саманта Тина, блогеры Эвелина Паркере, Лота Улмане, Яна Брук, автор книги рецептов Анна Панна, артист Рой Роджерс с подругой Кристианой Граматиней, мама близнецов и блогер Кристина Дзените, модельер Виктория Йониене, стилист Юлия Вербицкая и многие другие.
Кульминацией мероприятия стала премьера зажигательного танца "ТикТок", в котором с энтузиазмом принимало участие большое количество гостей. Хореографию поставили профессиональные танцоры Линда Паулауска и Байба Клинтс. За диджейским пультом была Агния Григуле - блогер и основательница бренда Honeymoon High.