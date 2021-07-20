ФОТО: Самые популярные блогеры Латвии собрались на крутую летнюю вечеринку

15 июля на одной из рижских крыш состоялась частная летняя вечеринка, где отдыхали знаменитые латвийские блогеры.

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Ведущим мероприятия стал модный эксперт Денис Шевелев, который отпраздновал на вечеринке свой день рождения и получил от присутствующих множество поздравлений.

"Приятно провести свой особенный день с единомышленниками и позитивными людьми, которые знают, как важно наслаждаться моментом", - сказал Шевелов.

Среди гостей мероприятия были художник Кашерс с мужем, певица Саманта Тина, блогеры Эвелина Паркере, Лота Улмане, Яна Брук, автор книги рецептов Анна Панна, артист Рой Роджерс с подругой Кристианой Граматиней, мама близнецов и блогер Кристина Дзените, модельер Виктория Йониене, стилист Юлия Вербицкая и многие другие.

Кульминацией мероприятия стала премьера зажигательного танца "ТикТок", в котором с энтузиазмом принимало участие большое количество гостей. Хореографию поставили профессиональные танцоры Линда Паулауска и Байба Клинтс. За диджейским пультом была Агния Григуле - блогер и основательница бренда Honeymoon High.