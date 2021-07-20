ФОТО: Самые популярные блогеры Латвии собрались на крутую летнюю вечеринку
Foto: Publicitātes foto

15 июля на одной из рижских крыш состоялась частная летняя вечеринка, где отдыхали знаменитые латвийские блогеры.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ведущим мероприятия стал модный эксперт Денис Шевелев, который отпраздновал на вечеринке свой день рождения и получил от присутствующих множество поздравлений.

"Приятно провести свой особенный день с единомышленниками и позитивными людьми, которые знают, как важно наслаждаться моментом", - сказал Шевелов.

Среди гостей мероприятия были художник Кашерс с мужем, певица Саманта Тина, блогеры Эвелина Паркере, Лота Улмане, Яна Брук, автор книги рецептов Анна Панна, артист Рой Роджерс с подругой Кристианой Граматиней, мама близнецов и блогер Кристина Дзените, модельер Виктория Йониене, стилист Юлия Вербицкая и многие другие.

Кульминацией мероприятия стала премьера зажигательного танца "ТикТок", в котором с энтузиазмом принимало участие большое количество гостей. Хореографию поставили профессиональные танцоры Линда Паулауска и Байба Клинтс. За диджейским пультом была Агния Григуле - блогер и основательница бренда Honeymoon High.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина