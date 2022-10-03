ФОТО: Самые загадочные снимки призраков, которым нет объяснений

Cуществуют весьма загадочные снимки привидений, подлинность которых опровергнуть экспертам на протяжении десятилетий так и не удалось. Подтвердить, впрочем, тоже. Так что решайте сами - верить или нет.

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