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1. Белая Дама Норфолка
ФОТО: Самые загадочные снимки призраков, которым нет объяснений
Foto: Publicitātes foto

Cуществуют весьма загадочные снимки привидений, подлинность которых опровергнуть экспертам на протяжении десятилетий так и не удалось. Подтвердить, впрочем, тоже. Так что решайте сами - верить или нет.

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1. Белая Дама Норфолка
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