ФОТО: Самый узкий дом в Лондоне продается за 1,1 миллиона евро
Foto: Vida Press

Владелец самого узкого лондонского дома выставил его на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро). Ширина здания - всего около 1,67 м, однако в нем есть все для вполне комфортного проживания.

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Здание было построено на рубеже XIX—XX веков в районе Shepherd's Bush. Изначально в нем был шляпный салон, а на верхних этажах располагались жилые комнаты.

Глядя со стороны, трудно назвать его домом, однако стараниями одного из бывших собственников он превращен в довольно уютное жилье. В цокольном этаже здания находятся кухня и столовая, первый этаж служит небольшой прихожей, на втором — спальня, рабочий кабинет и терраса. Третий этаж занимает санузел с ванной, на четвертом - еще одна спальня с полноценной двуспальной кроватью. Есть также свой внутренний дворик.

Как заявил Дэвид Майерс, представитель компании Winkworth, которая занимается продажей дома, необычная недвижимость стоит своих денег. Он также отметил, что здание имеет историческую ценность. По словам Майерса, дом подойдет для одного человека или молодой пары. Отмечается, что внутреннее обустройство дома похоже на дорогую яхту.

Дом появился на рынке недвижимости около полугода назад, но все еще не нашел покупателя.

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