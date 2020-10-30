ФОТО. Санитайзер, вирус и туалетная бумага: во что наряжаются на Хэллоуин
Foto: Amazon.com

В этот Хэллоуин популярность приобрели костюмы, связанные с пандемией COVID-19: пока онлайн-платформы предлагают одеться санитайзерами, домашние умельцы изготавливают своими руками наряды в виде Zoom-конференций и коронавируса.

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Во что оденутся на праздничные вечеринки люди, ограниченные в этом году санитарными требованиями, изучило издание "Газета.Ru".

Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в этом году не позволят многим развлекаться привычным образом. Во Франции объявили на ближайший месяц режим самоизоляции, в Испании объявлен комендантский час с 23.00 до 6.00, в Италии кафе и рестораны закрываются уже с 18.00, а массовые праздники запрещены, в Бельгии комендантский час начинается в 22.00, а в Нидерландах уже с 20.00 в кафе и ресторанах прекращается подача алкогольных напитков.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний разделил способы празднования Хэллоуина по степени риска: наименьший представляют собой вечеринки и конкурсы по вырезанию фонарей из тыквы в режиме онлайн, а наибольший – игра "trick or treat", во время которой наряженные в костюмы дети ходят по соседским домам и выпрашивают конфеты.

Костюмы и маленькие вечеринки, однако, никто не запрещал – поэтому в этом году и производители нарядов, и те, кто старается создать их самостоятельно, включили фантазию. Старые добрые ведьмы, пираты и трупы невест – больше не в моде, а медсестры с тех пор, как профессия медика стала считаться героической, перестали быть сексуальными.

Во время пандемии люди предпочитают высмеивать свои страхи, наряжаясь в костюмы, изображающие санитайзеры и рулоны туалетной бумаги.

Так, как минимум, думают производители карнавальных костюмов: на онлайн-платформах весьма широк выбор подобных нарядов. "Мы хотели, чтобы Хэллоуин стал возможностью сбежать от безумия, — объяснила изданию The Guardian Пилар Кинтана-Уильямс, вице-президент онлайн-ритейлера Yandy, продающего костюмы для праздника. – Мы сосредоточились на том, чем люди занимались во время карантина".

Платформа, предлагает наряды бананового кекса, популярного у домашних пекарей, соцсети TikTok, распространившейся во время карантина и даже бюллетеня для почтового голосования на выборах в США и фейковых новостей. Однако популярнее всего оказался костюм сексуального санитайзера: пока другие платформы, в том числе Amazon, предлагают купить объемные наряды в виде флаконов, здесь покупатели видят, что дезинфицирующее средство может выглядеть не только смешным, но и привлекательным.

ФОТО. Санитайзер, вирус и туалетная бумага: во что наряжаются на Хэллоуин
Foto: Publicitātes foto/yandy.com

"Людям он по-настоящему нравится, поскольку это стало важной частью их жизни. В этом году это наш бестселлер", — сказала Пилар Кинтана-Уильямс о костюме сексуального санитайзера.

Домашние умельцы подтверждают результатами своих трудов, что в этот Хэллоуин планируют посмеяться над тем, как провели 2020 год. Instagram наводнили фотографии костюмов, сделанных своими руками.

Например, простым, но весьма остроумным вариантом наряда стал костюм онлайн-конференции в Zoom: картонная коробка из-под телевизора, снимки родных и прорезь для головы – и вот уже вы выглядите, как экран компьютера, из которого на вас смотрят знакомые лица. Очевидной идеей стали и костюмы в виде коронавируса.

Самым простым вариантом наряда стали обыкновенные защитные маски – достаточно нарисовать на них окровавленную пасть или клыки вампира, чтобы костюм уже сочли угрожающим.

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