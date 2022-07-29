ФОТО: Шампанское в белом. В Гризинькалнсе прошел ежегодный секретный пикник

28 июля сотни людей, одетых во все белое, пришли в парк Гризинькалнс, чтобы принять участие в "L'Elegante Pop-Up Picnic", который проходит в Латвии уже восьмой год. В этом году его посетили многие известные личности страны.

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В течение вечера гостей Белого пикника ждал концерт живой музыки, диджей, танцы и разнообразные сюрпризы от партнеров мероприятия: свежеиспеченные круассаны, летние коктейли, подарки и призы. Самые смелые могли обучиться методу Сабраж - открыванию саблей бутылки шампанского.

Одной из особенностей мероприятия является секретность его проведения – место раскрывается только в день пикника и только его участникам. "Каждый год мы стараемся удивить наших гостей местом проведения мероприятия. И этот год не исключение. Гризинькалнс стал новым открытием для многих. Это совершенно другое настроение", — рассказала организатор Гунта Скалберга.