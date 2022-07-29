ФОТО: Шампанское в белом. В Гризинькалнсе прошел ежегодный секретный пикник
Foto: Artūrs Martinovs

28 июля сотни людей, одетых во все белое, пришли в парк Гризинькалнс, чтобы принять участие в "L'Elegante Pop-Up Picnic", который проходит в Латвии уже восьмой год. В этом году его посетили многие известные личности страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В течение вечера гостей Белого пикника ждал концерт живой музыки, диджей, танцы и разнообразные сюрпризы от партнеров мероприятия: свежеиспеченные круассаны, летние коктейли, подарки и призы. Самые смелые могли обучиться методу Сабраж - открыванию саблей бутылки шампанского.

Одной из особенностей мероприятия является секретность его проведения – место раскрывается только в день пикника и только его участникам. "Каждый год мы стараемся удивить наших гостей местом проведения мероприятия. И этот год не исключение. Гризинькалнс стал новым открытием для многих. Это совершенно другое настроение", — рассказала организатор Гунта Скалберга.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений