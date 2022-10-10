ФОТО: Sky&More отметил юбилей вечеринкой для богатой светской публики

Торговая сеть Sky&More уже давно негласно признана магазинами для обеспеченных и платежеспособных покупателей. И около 800 из них стали особыми гостями вечеринки по случаю 15-летнего юбилея торговой сети.

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День рождения Sky&More отмечал шоу с показом новых коллекций и модной-рок оперы с участием исполнителей Динары Рудане и Дауманта Калниньша, балерин, струнного квартета и госпел-хора хоровой школы Домского собора.

Среди приглашенных гостей можно было увидеть множество известных людей: экс-баскетболиста Андриса Биедриньша с женой Мадарой, предпринимательницу Марику Гедерте, подругу миллионера Олега Филя Кристине Елинску (на этот раз без спутника) и многих других.