ФОТО: Sky&More отметил юбилей вечеринкой для богатой светской публики
Foto: Publicitātes attēli

Торговая сеть Sky&More уже давно негласно признана магазинами для обеспеченных и платежеспособных покупателей. И около 800 из них стали особыми гостями вечеринки по случаю 15-летнего юбилея торговой сети.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

День рождения Sky&More отмечал шоу с показом новых коллекций и модной-рок оперы с участием исполнителей Динары Рудане и Дауманта Калниньша, балерин, струнного квартета и госпел-хора хоровой школы Домского собора.

Среди приглашенных гостей можно было увидеть множество известных людей: экс-баскетболиста Андриса Биедриньша с женой Мадарой, предпринимательницу Марику Гедерте, подругу миллионера Олега Филя Кристине Елинску (на этот раз без спутника) и многих других.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai