Шах и мат! Кто побьет? Примерно с таким кличем несколько дней назад в Twitter выступил Йоркширский музей, опубликовав снимок древних останков. Не просто останков.

На фотографии - пучок волос неизвестной римлянки, найденный в захоронении III-IV века. При этом волосы отлично сохранились, как и использовавшиеся для прически заколки.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥

Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!

We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place... CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v

— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

Музей замка Йорк в ответ показал необычные картинки в типично викторианском стиле, сделанные из клешней крабов.



STEP ASIDE ALL.

These are hand-made models of figures playing cards and of gold miners hauling gold nuggets to the surface. BUT the figures are made from crab’s legs and claws… Typical Victorians, they loved weird/creepy stuff. #CreepiestObject pic.twitter.com/A5NHiPGnVh

— York Castle Museum (@YorkCastle) April 17, 2020

Императорский военный музей предложил голову свиньи по кличке Тирпиц (названной в честь известного немецкого линкора и спасенной с него британцами после затопления), ставшей талисманом команды крейсера "Глазго".



Can I offer 'Tirpitz' here? Saved from drowning after her German ship sunk the South Pacific, served as a mascot on HMS Glasgow for the rest of the FWW, eventually auctioned off for pork (raising £1,785 for charity) in retirement. No wonder she looks like she's seen things. pic.twitter.com/gYdkvK60Yb — Imperial War Museums (@I_W_M) April 17, 2020

Зоологический музей Гранта ответил законсервированной половиной беременной кошки - по словам представителей музея, именно этот экспонат больше всего наводит ужас на посетителей (мы, пожалуй, согласимся).



We have quite a few creepy specimen. According to many visitors, our #CreepiestObject is this one - half a pregnant cat in fluid: pic.twitter.com/OQuShfv2pN — Grant Museum of Zoology (@GrantMuseum) April 17, 2020

А это странная кукла со шрамом из музея города Эгама.



Just when you thought it couldn’t get any worse, we present ....

MC 294

No need to thank us, it was honestly our pleasure #CURATORBATTLE #CreepiestObject pic.twitter.com/kgAA2ePMIr

— Egham Museum (@EghamMuseum) April 17, 2020





А это "некроштаны" (Necropants), хранящиеся в Исландском музее магии и колдовства. Правда, копия, а не оригинал. Такие штаны делали из кожи мертвеца и, как гласит поверье, по ночам их карманы наполнялись монетами.



As the Icelandic museum of Sorcery and Witchcraft isn't on twitter I'll post for them this - Necropants. Sadly a replica, but according to Icelandic lore you make them from a dead man's skin and overnight the pockets fill with coin#CURATORBATTLE #CreepiestObject pic.twitter.com/D5ghrBLTgU — Atli Viðar (@atli_vidar) April 18, 2020



Есть и произведения современного искусства. Например, сросшийся с человеческой ногой уродливый кот (котоголень? ногокот?) авторства Керри Джеймсон из Художественной галереи Йорка.



GUYS we know we have already won. This severed lower leg by Kerry Jameson has sprouted its own legs and a rather beastly head. @COCAYork #RethinkCeramics pic.twitter.com/Ip84aNacUX — York Art Gallery (@YorkArtGallery) April 17, 2020

А это "русалочка" из Музея естествознания Шотландия. Не настоящая, разумеется, но примерно так они должны были выглядеть.

Или так.

Many museums have one but they usually look more like our other ‘mermaid’... We have a little more information about this one: The posterior half was formed from a Pacific wrasse, & the head/thorax were sculpted, with fish jaw inserted in the mouth. #CreepiestObject pic.twitter.com/7MrPcaZqdh — Natural Sciences NMS (@NatSciNMS) April 18, 2020

А как вам такая подушечка для булавок из музея замка Норвич?

@RedHeadedAli how can we ignore such a call to arms? This particular item has caused a few nightmares for our followers this week. Our #CreepiestObject is...this pincushion! Complete with tiny children's heads. You're welcome, Twitter.#CURATORBATTLE pic.twitter.com/0YdmCE5dYD — Norwich Castle (@NorwichCastle) April 17, 2020

Немецкий исторический музей показал маску "чумного доктора" XVI-XVII веков.

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM — Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Организация по поддержке музеев и галерей Шотландии предложила находку от сотрудника - вот такой держатель для полотенец он сфотографировал в уборной Тирольского музея народного искусства.

Can we play!? We don't have a collection but our Digital Manager spotted this in the Tyrolean Folk Art Museum in Innsbruck. Its a "decorative" towel holder for your bathroom...☠️☠️☠️#CuratorBattle #CreepiestObject pic.twitter.com/bT0AGX0lKL — MuseumsGalleriesScot (@MuseumsGalScot) April 17, 2020

И кто бы мог подумать, что керамика - это не только тарелки и вазы, но и странные твари, которых предложил для челленджа Центр керамики Йоркской галереи искусств.

Ну и вот такие маски из Гамбургского музея медицины.

So what about our wax moulages at the @MedhistMuseumHH? Maybe not the #CreepiestObject, but creepy enough ... pic.twitter.com/MubhLoiHpZ — schwarzlicht (@revo1897) April 18, 2020

Еще больше страшных и удивительных экспонатов можно найти по тегу #CreepiestObject или в этой ветке обсуждений.