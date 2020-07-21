instagram.com/gabywaters23
Foto: instagram.com/gabywaters23

Журналисты The Sun нашли в Мичигане курьершу-двойника телезвезды и предпринимательницы Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам 24-летней модели и сотрудницы продуктового магазина Габриэль Уотерс, ее отец, которому нравилось реалити-шоу "Семейство Кардашьян" с детства говорил ей о схожести с младшей Дженнер. Кроме того, незнакомые люди регулярно подходили к ней на улице и кричали от восторга, принимая ее за телезвезду.

"Когда я выхожу на улицу, минимум шесть, а то и 15 человек подходят ко мне и называют Кайли", — добавила девушка.

Позже, призналась Уотерс, она специально пыталась скопировать стиль и образ Дженнер, выбирая похожие позы и одежду для снимков в Instagram и нанося обильный макияж. Для этого, как подчеркнула героиня материала, она потратила больше шести тысяч долларов на продукцию косметического бренда Дженнер Kylie Cosmetics.

"У меня 27 наборов ее губных помад. Я покупаю ее косметику и пытаюсь повторить ее стиль", — высказалась она, добавив, что несмотря на маленький размер губ, она не собирается делать процедуру по их увеличению. Вместо этого, как уточнила модель, она просто подводит губы, выходя за контур, чтобы визуально сделать их объемными.

Сейчас на Instagram Уотерс подписано более 48 тысяч человек. Девушка считает, что популярность связана именно со сходством с Дженнер, поскольку поклонники часто пишут ей об этом в комментариях.

Однако она подчеркнула, что у ее славы есть и обратная сторона. "Иногда люди шутят надо мной, говоря, что мои ягодицы не такие большие как у Кайли, а губы слишком тонкие для двойника. Но я знаю, что никто не сможет выглядеть так идеально, пока у него не будет миллион долларов, поэтому стараюсь не сравнивать себя с ней", — объяснила Уотерс.

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on Jul 17, 2020 at 2:59pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on May 12, 2020 at 5:39pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on May 7, 2020 at 3:49pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on Feb 3, 2020 at 5:48am PST

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on Nov 8, 2019 at 11:05am PST

View this post on Instagram

A post shared by G A B R I E L L E (@gabywaters23) on Mar 23, 2019 at 8:20am PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form