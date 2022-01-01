ФОТО. Стул, жирафы и рыцари: что можно сделать из проволоки от шампанского

Новый год, звон бокалов, подарки… Кто бы мог подумать, что на фоне других новогодних развлечений, можно повеселиться, смастерив что-нибудь из пробки от шампанского!

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Пользовательница Твиттера с ником "казуха разрушил мой брак снова" рассказала, что из проволочки можно сделать стул. В ответ другие пользователи стали делиться своими вариантами подобных поделок.

когда мне было лет семь кто-то из родственников на семейном застолье показал как из пробки от шампанского сделать стул с тех пор мимо меня ни одна подобная пробка проходит все обречены на стулофикацию pic.twitter.com/r5VZp5nGpl — сосание в одно касание (@spockochka1701) November 27, 2021

Проволочка, которая удерживает пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит "надевать намордник"). Оказывается, разные фигурки из мюзле делают многие.

I know this feel bro pic.twitter.com/w7DIgPIeCQ — Igor (@I_ZVEZDOCHKIN) November 28, 2021

А мой папа делал самолётики, и теперь я тоже их делаю🥺🥺🥺 pic.twitter.com/L9NsxWixOd — тётя Дася (@vanilla_marry_) November 29, 2021

А я бухложуков делаю, простите за качество, лучше фотки не нашлось😅

У парниш кепки, а у дам фальгированные локаны pic.twitter.com/7aW1DmktVD — Акула-сухопутка🦈 (@kjulia_nd) November 29, 2021