ФОТО. Стул, жирафы и рыцари: что можно сделать из проволоки от шампанского

Новый год, звон бокалов, подарки… Кто бы мог подумать, что на фоне других новогодних развлечений, можно повеселиться, смастерив что-нибудь из пробки от шампанского!
Пользовательница Твиттера с ником "казуха разрушил мой брак снова" рассказала, что из проволочки можно сделать стул. В ответ другие пользователи стали делиться своими вариантами подобных поделок.
когда мне было лет семь кто-то из родственников на семейном застолье показал как из пробки от шампанского сделать стул с тех пор мимо меня ни одна подобная пробка проходит все обречены на стулофикацию pic.twitter.com/r5VZp5nGpl— сосание в одно касание (@spockochka1701) November 27, 2021
Проволочка, которая удерживает пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит "надевать намордник"). Оказывается, разные фигурки из мюзле делают многие.
I know this feel bro pic.twitter.com/w7DIgPIeCQ— Igor (@I_ZVEZDOCHKIN) November 28, 2021
я делаю чюваков pic.twitter.com/Jl1TNLYpKu— лютек (@musesein) November 29, 2021
а я делаю жирафиков)) pic.twitter.com/5QSAc4zya5— Styura (@piromanishko) November 28, 2021
А мой папа делал самолётики, и теперь я тоже их делаю🥺🥺🥺 pic.twitter.com/L9NsxWixOd— тётя Дася (@vanilla_marry_) November 29, 2021
А я бухложуков делаю, простите за качество, лучше фотки не нашлось😅— Акула-сухопутка🦈 (@kjulia_nd) November 29, 2021
У парниш кепки, а у дам фальгированные локаны pic.twitter.com/7aW1DmktVD
Пробки под рукой нет, скрутил из проволоки что-то подобное. pic.twitter.com/FCtcbHfHsL— Call Back Some Other Time. (@MoEdarwhKbpjM0i) November 30, 2021