ФОТО. Стул, жирафы и рыцари: что можно сделать из проволоки от шампанского
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Новый год, звон бокалов, подарки… Кто бы мог подумать, что на фоне других новогодних развлечений, можно повеселиться, смастерив что-нибудь из пробки от шампанского!

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Пользовательница Твиттера с ником "казуха разрушил мой брак снова" рассказала, что из проволочки можно сделать стул. В ответ другие пользователи стали делиться своими вариантами подобных поделок.

Проволочка, которая удерживает пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит "надевать намордник"). Оказывается, разные фигурки из мюзле делают многие.

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