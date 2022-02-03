ФОТО: Темнокожая модель-трансгендер впервые стала лицом Victoria’s Secret
Foto: instagram.com/xoxoemira

Трансгендерная модель и блогерша Эмира Диспейн, известная в сети как XOXOEMIRA, впервые стала лицом популярного бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом она сообщила в Instagram.

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25-летняя манекенщица опубликовала фотографию в красном кружевном корсетном боди марки. На размещенном кадре видно, что на ее лицо нанесен яркий макияж, а волосы уложены волнами. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьги-гвоздики и несколько колье разной длины.

В описании к публикации Диспейн отметила, что стала первой темнокожей моделью-трансгендером, принявшей участие в съемке рекламной кампании Victoria's Secret. "В детстве я всегда мечтала быть частью компании Victoria's Secret — это большая честь для меня", — высказалась инфлюэнсер.

В августе 2019 года Victoria's Secret впервые заключила контракт с трансгендерной моделью. Ею стала Валентина Сампайо. Годом ранее директор по маркетингу фирмы Эд Разек подвергся резкой критике после того, как заявил, что трансгендерные модели не должны участвовать в показах бренда, однако спустя некоторое время ему пришлось извиниться и внести изменения в политику компании.






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